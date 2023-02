Concert | Celebrating Women Composers | Natalia Kazaryan Fondation des États-Unis, 9 mars 2023, Paris.

Le jeudi 09 mars 2023

de 19h30 à 21h00

. gratuit

Pour célébrer la Journée internationale des droits des femmes, la Fondation des États-Unis est heureuse d’accueillir la pianiste Natalia Kazaryan, alumna (2011-2012) pour un programme musical spécialement conçu pour mettre à l’honneur des compositrices des 200 dernières années, de Clara Schumann à Joan Tower.

Même si Trois morceaux de Lili Boulanger ouvre le programme, pour Natalia, son travail est avant tout sentimental ; la découverte de cette œuvre prodigieuse, mais néanmoins inconnue, une dizaine d’années auparavant avait fait naitre en elle la passion des œuvres musicales féminies. La musique de Boulanger est suivie des travaux de Clara Schumann et Grazyna Bacewicz qui, même si écrites il y a plus de 100 ans, partagent une émotion intimiste et une mélodie désolée.

La seconde moitié de ce programme rassemble trois grandes compositrices modernes. Glimpses de Vivian Fung explore le kaléidoscope de timbres vifs rendus possibles grâce au piano préparé, pendant que Sixth Fanfar for the Uncommon Woman de Joan Tower se délecte de la variété rythmique et mélodique, sonnant tel une improvisation.

Et enfin Piano Sonata No. 3 de Emma Lou Diemer est toujours le morceaux préféré du public grâce à son inépuisable énergie et ses paroles poignantes.

Fondation des États-Unis 15 boulevard Jourdan 75014 Paris

Contact : https://www.fondationdesetatsunis.org/fr/concert-natalia-kazaryan/ contact@fondationdesetatsunis.org https://fb.me/e/2yNwRJyZW https://fb.me/e/2yNwRJyZW https://my.weezevent.com/concert-natalia-kazaryan

© Natalia Kazaryan © Natalia Kazaryan