CONCERT – CÉDRIC HANRIOT CH3 ET SAMUEL NASH DAYS Nilvange, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Nilvange.

CONCERT – CÉDRIC HANRIOT CH3 ET SAMUEL NASH DAYS 2021-07-08 18:00:00 18:00:00 – 2021-07-08 Gueulard Plus 3 Place Victor Hugo

Nilvange Moselle

Ce trio est mené par le leader Cédric Hanriot, connu pour avoir enregistré « Beautiful Life » de Dianne Reeves, élu meilleur album jazz vocal au Grammy Award de 2015. Cédric est avant tout pianiste. Avec son groupe, il nous propose une musique ouverte aux confluents du jazz, du rap et du hip-hop. Sur une trame pop-rock influencée par Katy Perry et Nirvana, le groupe s’amuse et cherche à nous faire groover. Entre instruments acoustiques (piano, contrebasse, batterie) et textures électroniques, la musique de ce quartet à une dimension quasi-cinématique. L’addition de l’invité Samuel Nash apporte une couleur encore plus rap et hip hop au projet qui s’annonce très excitant !

communication@legueulardplus.fr +33 3 82 54 07 07 https://legueulardplus.fr/evenements/cedric-hanriot-ch3-guest

Gueulard Plus