Concert Cedric Burnside Beauvais, 25 mai 2022, Beauvais.

Concert Cedric Burnside Beauvais

2022-05-25 – 2022-05-25

Beauvais Oise

Fils du batteur Calvin Johnson, petit-fils de l'immense bluesman RL Burnside, superbe batteur lui-même, formé avec papy dès ses treize ans avant de jouer avec le gratin du roots'n'roll (T-Model Ford, Bernard Allison, Jim Dickinson,…), multi-instrumentiste salué par quatre Awards, Cedric est avant tout un enfant d'Holly Springs, North Mississippi. Un endroit où l'on joue un blues particulier, sur un accord et une ligne de basse, avec une rythmique proche de la transe afro, se répétant à l'infini comme une hypnotique cérémonie voodoo. Aussi primale que la musique de Fred McDowell et Lightnin' Hopkins en électrique, plus féroce que celle de John Lee Hooker et Hound Dog Taylor réunis, la musique de Cedric Burnside aux rythmes poisseux et compulsifs, un blues cathartique, punchy, terreux et saturé, nous promet un concert d'anthologie.

Dans son dernier album “I Be Trying” sorti en juin 2021 et produit par Boo Mitchell (“Uptown Funk”), Cedric Burnside modernise le son de son Mississippi natal.

asca@asca-asso.com +33 3 44 10 30 80 https://www.asca-asso.com/

Abraham Rowe

Beauvais

dernière mise à jour : 2022-02-28 par