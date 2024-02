Concert « Cécilya and the Candy Kings » Gommerville, samedi 16 mars 2024.

À l’occasion du 30e Festival Jazz de Mars en Eure-et-Loir, la scène de L’Éole accueille le groupe Cecilya And The Candy Kings .

Venez découvrir le show endiablé de Cecilya and the Candy Kings un cocktail rétro

explosif à la sonorité actuelle. Leur répertoire dynamique aux saveurs rythm’n’blues

est un retour musical aux racines des années 50.14 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 20:30:00

fin : 2024-03-16

50 Route de Voves

Gommerville 28310 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire eole@coeurdebeauce.fr

