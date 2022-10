Concert Cécilia Bartoli et David Fray Lourdes Lourdes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrnes

Hautes-Pyrnes Lourdes Cecilia Bartoli et David Fray donnent un concert de gala le mercredi 9 novembre 2022 à partir de 20h à la cité Saint Pierre de Lourdes. Un concert de gala au profit des actions du festival L’Offrande musicale menées par l’association Musiques et Solidarités en Hautes-Pyrénées.

Après une édition 2022 riche en temps forts et en émotions partagées avec le public au cœur de ce festival que sont les personnes en situation de handicap, une incroyable opportunité s’est présentée : celle de faire venir dans les Hautes-Pyrénées l’une des plus grandes cantatrices de notre époque. Nous remercions sincèrement Cecilia Bartoli de son engagement et de sa générosité au service de notre cause. Vous pouvez réserver vos places grâce au lien ci-dessous ou dans les offices de tourisme de Tarbes et Lourdes. Tarif unique : 30 € / gratuit pour les personnes en situation de handicap + 1 accompagnateur. Navettes gratuites régulières avant (à partir de 19h) et après le concert au départ du parking du Paradis. Un dîner gastronomique orchestré par Raymond Nordin, le chef du Belfry & spa, seul hôtel 5 étoiles des Hautes-Pyrénées, a prévu un menu parfaitement automnal à l’issue du concert. A réserver via le lien ci-dessous également ou dans les offices de tourisme de Tarbes et Lourdes.

