Pyrénées-Atlantiques Dans leur spectacle « Voyage », prenez vos passeports pour embarquer avec le trio Cécile C.

Accompagné à la guitare par Didier et à l’accordéon / clavier par Vincent, Cécile, ils vous amènerons sur la nationale 7 : vous visiterez Toulouse, Paris, Vesoul, Bruxelles, Madrid, Lisbonne, Syracuse… Pour vous envoler vers d’autres continents. Dans leur spectacle « Voyage », prenez vos passeports pour embarquer avec le trio Cécile C.

