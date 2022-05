CONCERT CECI CELA Gérardmer Gérardmer Catégories d’évènement: Gérardmer

Vosges

CONCERT CECI CELA Gérardmer, 10 juin 2022, Gérardmer. Brasserie La Géromoise 2 Avenue Morand Gérardmer

2022-06-10

Gérardmer Vosges Gérardmer Le duo Ceci Cela vous propose des reprises : mélange de standards pop-rock et chanson française. Accessible aux personnes venant manger dans l’établissement ou encore boire un verre (dans la limite des places disponibles). contact@lageromoise.fr +33 3 29 60 91 45 https://www.lageromoise.fr/concerts/ Brasserie La Géromoise 2 Avenue Morand Gérardmer

