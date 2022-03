Concert CECB “Trio Kijada in 3/4” Mille Club Le Blanc-Mesnil Catégories d’évènement: Le Blanc-Mesnil

Venez découvrir la toute dernière formation de Rodolfo Muñoz : le Trio Kijada in 3/4 ! Mêlant les musiques traditionnelles, le jazz et de nombreuses autres influences musicales qui lui sont chères, Rodolfo nous invite à explorer l’univers sonore du Pérou revisité à sa sauce ! Rodolfo Muñoz, Compositions, percussions. Julian Jimenes, Piano. Leonardo Garcia, Flûtes amérindiens. Nous aurons aussi le plaisir de découvrir en première partie de ce concert, la restitution de la MAAD’sterclass animée par Rodolfo sur les “Percussions afro-péruviennes et créoles”. Dépaysement garanti !

