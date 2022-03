CONCERT CATS ON TREES + JYZZEL Épinal, 2 avril 2022, Épinal.

CATS ON TREES

Après le succès de Neon, paru en 2018, le duo toulousain revient avec une tournée et un troisième album, Alie, qui condense tout le meilleur dont il a été capable depuis ses débuts, consacrés par leur tube « Sirens Call ».

Au programme : les claviers et la voix de Nina, les rythmiques de Yohan, et la pop, accessible sans perdre de vue l’exigence des compositions comme des textes. Partagé entre ballades (« Une nuit ou deux », « Nobody ») et démonstrations up tempos (« Wake Up », « She Was A Girl »), production organique et synthétique, le duo pop frenchie joue d’égal à égal avec les pointures de la pop anglaise.

En première partie : JYZZEL

JYZZEL traverse en moonwalk le français et l’anglais et s’en va créer un monde où les chansons de Michaël Jackson croisent celles des Rita Mitsouko, jouant avec sa voix elle s’empare de la scène avec énergie et élégance.

Avec ses grands écarts vocaux énervés, de l’amour aux addictions, JYZZEL sait changer nos coeurs en barbe à papa et nous fait frissonner de la tête au pieds avec ses vocalises spatiales, le tout mélangé à des compositions pop.

