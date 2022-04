CONCERT CATS FOOD & SOIREE MOULES-FRITES

2022-08-06 19:00:00 – 2022-08-06 A partir de 19h : Soirée moules – frites – grillades – crêpes.

Les associations de pêcheurs et de chasseurs se mettent en quatre pour vous proposer une restauration estivale. A partir de 21h : Concert du groupe Cats Food Les Cats Food revisitent les pionniers du Rock’n Roll. Ils sont quatre plein de bonne humeur, un batteur, un contrebassiste, un guitariste et un pianiste chanteur. Ils vous offrent toute une génération de Rock’n Roll comme celle de B.Haley, C. Berry, G. Vincent, R. Nelson, E. Presley et bien sur J.L A partir de 19h : Soirée moules – frites – grillades – crêpes.

dernière mise à jour : 2022-04-22 par

