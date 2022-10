Concert Cathy Heiting Trio Morlaix, 4 décembre 2022, Morlaix.

Concert Cathy Heiting Trio

7 Place du Dossen MJC de Morlaix Morlaix Finistre

2022-12-04 – 2022-12-04

MJC de Morlaix 7 Place du Dossen

Morlaix

Finistre

Cathy Heiting, c’est le miel mélangé à du tabasco, une artiste pétrie de talent, d’humour et d’humanité.

On le sait, avec cette vocaliste hors norme (opéra, jazz, ragga…) porteuse de projets très variés (Le Conte du Petit Bois Pourri, Jazz and Wine Stories, Moving), la soirée est toujours surprenante et vibrante….

Le public adhère en un instant à son univers ancré dans l’éclectisme assumé. Là se côtoient les grands standards de jazz et un savant choix de morceaux soul ainsi que des compositions portés par une voix “puissante et solaire” accompagnée par un duo de cordes chaleureux.

C’est pour chacun de nous que Cathy évoque avec une générosité et une musicalité contagieuse les moments importants de la vie, plongeon dans nos failles ou partage de joie volcanique. Rajoutons une bonne dose d’humour, des révélations de taille sur Bob Marley, Duke Ellington…, une touche de Pop/Rn’b…

“et la beauté de sa voix d’opéra qui arrive toujours là ou on ne l’attend pas pour emporter définitivement un petit bout de l’âme du spectateur…consentant!» E.Barret/La Provence

Cathy Heiting : voix, compositions Wim Welker : guitares Sylvain Terminiello : contrebasse

La Presse a dit : “Peu de personnes se voient ainsi capables de passer aussi bien, aussi naturellement, du jazz à l’opéra. Et cette chanteuse généreuse se donne, sans aucune différence, entre musique et amour pour son public. » Ventilo .

“Un concert de Cathy Heiting, c’est toujours plus qu’un spectacle ! » Zibeline.

“Quelle est la recette de Cathy Heiting pour dégager une telle force, une telle émotion ? » La Provence.



