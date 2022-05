Concert Castel – Les poules à facettes – TG & CB, 27 juillet 2022, .

Concert Castel – Les poules à facettes – TG & CB

2022-07-27 19:30:00 – 2022-07-27 22:30:00

Groupe de reprises des années 60/70/80, les Poules à Facettes rassemblent 5 magnifiques chanteuses et un orchestre de gentlemen. L’ambiance est assurée grâce à des tubes que tout le monde connaît, chante, braille ou freudonne. Stars des nuits trégorroises, venez vous égosiller avec elles sur Vanina, Elle a Elle a, pour un flirt avec toi, les rois mages… Rien de tel pour égailler le soleil couchant du front de mer de Trébeurden ! nTea Girl & Coffee Boy: du manouche, du jazz, du blues…mais toujours swing à la guitare virtuose d’Oleg, au violon Grappellien de Claire sur lesquels elle pose sa voix chaude et puissante. nUn cocktail riche d’inspiration, d’émotion et de complicité !

Groupe de reprises des années 60/70/80, les Poules à Facettes rassemblent 5 magnifiques chanteuses et un orchestre de gentlemen. L’ambiance est assurée grâce à des tubes que tout le monde connaît, chante, braille ou freudonne. Stars des nuits trégorroises, venez vous égosiller avec elles sur Vanina, Elle a Elle a, pour un flirt avec toi, les rois mages… Rien de tel pour égailler le soleil couchant du front de mer de Trébeurden ! nTea Girl & Coffee Boy: du manouche, du jazz, du blues…mais toujours swing à la guitare virtuose d’Oleg, au violon Grappellien de Claire sur lesquels elle pose sa voix chaude et puissante. nUn cocktail riche d’inspiration, d’émotion et de complicité !

dernière mise à jour : 2022-05-12 par