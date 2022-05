Concert Castel – Kanerien Trozoul – War Sav Trébeurden, 10 août 2022, Trébeurden.

Concert Castel – Kanerien Trozoul – War Sav Trébeurden

2022-08-10 19:30:00 – 2022-08-10 22:30:00

Trébeurden Côtes d’Armor

War-sav ! Debout ! en breton, est l’invitation que lancent aux danseurs les musiciens du groupe trégorois qui, depuis 2011, écume les scènes des fêtes bretonnes. Tout au long de leur parcours, leur fougue et leur énergie bien à eux, appréciées des danseurs et de leurs pairs ne les ont pas quittés. Les War-sav ont mûri leur univers et leur musique pour proposer aujourd’hui un répertoire à danser détonant, témoin de leurs personnalités et inspirations. nKaneriens Trozoul, joyeux groupe d’ami(e)s de Trébeurden et de sa banlieue, vous fera découvrir ses chants marins sur le ton de la bonne humeur et de la convivialité!

accueil@trebeurden.com +33 2 96 15 44 00 http://www.trebeurden.fr/

Trébeurden

