CONCERT – CASSE-NOISETTE LE BOLSHOI DE MINSK

CONCERT – CASSE-NOISETTE LE BOLSHOI DE MINSK, 13 janvier 2023, . CONCERT – CASSE-NOISETTE LE BOLSHOI DE MINSK

2023-01-13 20:30:00 20:30:00 – 2023-01-13 Un grand ballet classique, interprété par des artistes russes, accompagné d’un orchestre live.

Casse-noisette est un véritable chef d’œuvre musical et chorégraphique !

Le soir de Noël, la petite Maria reçoit de son oncle un casse-noisette. La nuit, les jouets commencent à s’animer, à bouger, la petite fille est entrainée dans un tourbillon d’aventures extraordinaires. La magie de Noël, les costumes magnifiques, les chorégraphies variées, une véritable atmosphère des fêtes font de Casse-noisette un spectacle pour toute la famille. Un merveilleux spectacle, une symphonie de la beauté et de grâce !

À voir absolument ! dernière mise à jour : 2021-10-31 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville