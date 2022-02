CONCERT CASADESUS Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Montpellier

CONCERT CASADESUS Montpellier, 18 février 2022, Montpellier. CONCERT CASADESUS Montpellier

2022-02-18 – 2022-02-18

Montpellier Hérault Ne manquez pas le concert « Concert Casadesus » à l’Opéra Berlioz/Le Corum ! Deux symphonies très différentes dans ce concert : la 1ère de Chostakovitch, écrite pour son diplôme de fin d’études au Conservatoire de Leningrad alors qu’il n’a que 19 ans. Dès la première en mai 1926, c’est un succès éclatant car la veine mélodique du compositeur russe est déjà présente dans toute sa richesse. Quant à la 3e de Saint-Saëns, véritable féérie de couleurs, elle fait appel à un piano à quatre mains et à un orgue, bien qu’aucun des deux instruments ne jouent le rôle de soliste, manière ironique pour Saint-Saëns de traiter les deux instruments dont il était un grand virtuose. Directeur musical honoraire de l’Orchestre national de Lille, Jean-Claude Casadesus mène désormais une vie très active de chef invité. Durée : ± 1h30 avec entracte Programme: Graciane Finzi (1945–)

Moments pour orchestre – Prélude dramatique Dmitri Chostakovitch (1906–1975)

Symphonie n°1 en fa mineur opus 10 Camille Saint-Saëns (1835–1921)

Symphonie n°3 en ut mineur opus 78 « avec orgue » Pass sanitaire obligatoire Ne manquez pas le concert « Concert Casadesus » à l’Opéra Berlioz/Le Corum ! +33 4 67 60 19 99 https://www.opera-orchestre-montpellier.fr/evenement/concert-casadesus-0 Ne manquez pas le concert « Concert Casadesus » à l’Opéra Berlioz/Le Corum ! Deux symphonies très différentes dans ce concert : la 1ère de Chostakovitch, écrite pour son diplôme de fin d’études au Conservatoire de Leningrad alors qu’il n’a que 19 ans. Dès la première en mai 1926, c’est un succès éclatant car la veine mélodique du compositeur russe est déjà présente dans toute sa richesse. Quant à la 3e de Saint-Saëns, véritable féérie de couleurs, elle fait appel à un piano à quatre mains et à un orgue, bien qu’aucun des deux instruments ne jouent le rôle de soliste, manière ironique pour Saint-Saëns de traiter les deux instruments dont il était un grand virtuose. Directeur musical honoraire de l’Orchestre national de Lille, Jean-Claude Casadesus mène désormais une vie très active de chef invité. Durée : ± 1h30 avec entracte Programme: Graciane Finzi (1945–)

Moments pour orchestre – Prélude dramatique Dmitri Chostakovitch (1906–1975)

Symphonie n°1 en fa mineur opus 10 Camille Saint-Saëns (1835–1921)

Symphonie n°3 en ut mineur opus 78 « avec orgue » Pass sanitaire obligatoire Montpellier

dernière mise à jour : 2022-01-24 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Montpellier Autres Lieu Montpellier Adresse Ville Montpellier lieuville Montpellier Departement Hérault

Montpellier Montpellier Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montpellier/

CONCERT CASADESUS Montpellier 2022-02-18 was last modified: by CONCERT CASADESUS Montpellier Montpellier 18 février 2022 Hérault montpellier

Montpellier Hérault