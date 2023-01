Concert – Casa Torna, Choro Brésilien Quintin Quintin Quintin Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Quintin

Concert – Casa Torna, Choro Brésilien Quintin, 5 mars 2023, Quintin Quintin. Concert – Casa Torna, Choro Brésilien 5 Ruelle du Presbytère Chapelle St-Yves Quintin Côtes-d’Armor Chapelle St-Yves 5 Ruelle du Presbytère

2023-03-05 17:00:00 – 2023-03-05 18:00:00

Chapelle St-Yves 5 Ruelle du Presbytère

Quintin

Côtes-d’Armor Quintin [L’Heure Musicale]

Groupe lorientais de choro, musique brésilienne.

Guitare, flûte, cavaquinho, chant, percussions. lheure.musicale22@gmail.com Chapelle St-Yves 5 Ruelle du Presbytère Quintin

dernière mise à jour : 2023-01-10 par

Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Quintin Autres Lieu Quintin Adresse Quintin Côtes-d'Armor Chapelle St-Yves 5 Ruelle du Presbytère Ville Quintin Quintin lieuville Chapelle St-Yves 5 Ruelle du Presbytère Quintin Departement Côtes-d'Armor

Quintin Quintin Quintin Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/quintin-quintin/

Concert – Casa Torna, Choro Brésilien Quintin 2023-03-05 was last modified: by Concert – Casa Torna, Choro Brésilien Quintin Quintin 5 mars 2023 5 Ruelle du Presbytère Chapelle St-Yves Quintin Côtes-d'Armor Côtes-d’Armor Quintin Quintin, Côtes d'Armor

Quintin Quintin Côtes-d'Armor