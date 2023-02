Concert Caroline Doll « Hommage Ella Fitzgerald » Place Porte Coucou Salon-de-Provence Office de Tourisme de Salon de Provence Salon-de-Provence Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Salon-de-Provence

Concert Caroline Doll « Hommage Ella Fitzgerald » Place Porte Coucou, 10 mars 2023, Salon-de-Provence Office de Tourisme de Salon de Provence Salon-de-Provence. Concert Caroline Doll « Hommage Ella Fitzgerald » 160 Boulevard Lamartine Place Porte Coucou Portail Coucou Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône Place Porte Coucou 160 Boulevard Lamartine

2023-03-10 19:00:00 – 2023-03-10

Place Porte Coucou 160 Boulevard Lamartine

Salon-de-Provence

Bouches-du-Rhône Salon-de-Provence « Hommage à la femme dans sa souveraineté »



Nataff : Artiste peintre, plasticienne

PepperPaint Martinez : Artiste peintre A l’occasion de la journée des Droits de la femme, Caroline Doll et son quartet Jazz vous donne rendez-vous pour un hommage à l’immense Ella Fitzgerald. leportailcoucou13@gmail.com +33 9 52 96 32 09 http://www.portail-coucou.com/ Place Porte Coucou 160 Boulevard Lamartine Salon-de-Provence

dernière mise à jour : 2023-02-24 par Office de Tourisme de Salon de Provence Provence Tourisme / Office de Tourisme de Salon de Provence

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Salon-de-Provence Autres Lieu Salon-de-Provence Portail Coucou Adresse Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône Office de Tourisme de Salon de Provence Provence Tourisme / Office de Tourisme de Salon de ProvenceProvence Tourisme / Office de Tourisme de Salon de ProvencePlace Porte Coucou 160 Boulevard Lamartine Ville Salon-de-Provence Office de Tourisme de Salon de Provence Salon-de-Provence lieuville Place Porte Coucou 160 Boulevard Lamartine Salon-de-Provence Departement Bouches-du-Rhône

Salon-de-Provence Portail Coucou Salon-de-Provence Office de Tourisme de Salon de Provence Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/salon-de-provence office de tourisme de salon de provence salon-de-provence/

Concert Caroline Doll « Hommage Ella Fitzgerald » Place Porte Coucou 2023-03-10 was last modified: by Concert Caroline Doll « Hommage Ella Fitzgerald » Place Porte Coucou Salon-de-Provence Portail Coucou 10 mars 2023 160 Boulevard Lamartine Place Porte Coucou Portail Coucou Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône Bouches-du-Rhône Office de Tourisme de Salon de Provence Place Porte Coucou Salon-de-Provence Salon-de-Provence

Salon-de-Provence Office de Tourisme de Salon de Provence Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône