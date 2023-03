Concert – Carmina Burana Place Pourny Pontarlier Catégories d’Évènement: Doubs

Doubs Proposé par Ars Nova.

Version pour deux pianos et percussions, avec Stéphane Ganard, Chloé Servente et Joel Chabod, accompagné de 4 percussionnistes. trois solistes, Bleu comme la Lune, un choeur d’enfants, un grand choeur interrégional de 120 chanteurs avec une mise en scène inédites.

En vente à l'Office de Tourisme de Pontarlier. +33 3 81 46 48 33 https://arsnova-ensemblevocal-pontarlier.fr/

