La P’art-querie, à 21h. Tarif 15€ , 12€ adhérent pour un concert.

Après un long voyage d’exploration musicale, Carlos Elliot s’est formé comme un groupe et un collectif de différentes cultures, partageant un message d’union en communauté. Considérés comme les pionniers du Hill Country Blues en Amérique latine.

Innovant dans la création d’un rythme contagieux qu’ils appellent « Dancing Blues, Roots, and Rock’nRoll », ils fusionnent un mélange éclectique de différents genres musicaux avec une saveur amérindienne et le Blues, vécu depuis 12 ans, se produisant régulièrement avec maîtres légendaires, dès son berceau, Mississippi, États-Unis.

Ils ont apporté cette expérience singulière à des publics de 15 pays différents à travers l’Europe, l’Asie, l’Amérique du Sud et du Nord. Depuis 2013, Carlos Elliot avec son producteur Bobby Gentilo, ont sorti 4 albums ainsi que différentes pièces audiovisuelles, qui ont atteint des positions de premier plan dans les palmarès nationaux de la radio et de la télévision.

Carlos Elliot, opère depuis la Colombie et les États-Unis dans un format de 3 pièces, parcourant constamment, inspirant et reliant des territoires à travers le monde, et soutenant des causes qui correspondent à leur vision. Ils annoncent leur 5ème album pour fin 2022, sous le label RCR aux USA.

-Le phrasé de guitare d’Elliot a cette folie à moitié armée de R.L. Burnside et Muddy Waters – Memphis Flyer (01/2014) USA

-Venant de Colombie, mais sa musique et son esprit viennent des collines du nord du Mississippi – ABS Magazine, (12/2016) FRANCE

-Pour la septième fois, Carlos elliot Jr. tourne aux États-Unis d’Amérique – Radionica (03/2016) COLOMBIE

-Carlos Elliot Jr. inspiré par l’héritage du Mississippi, la musique africaine et latino-américaine – Blues GR (10/2014) GRECE

-Katrina the Mule – Chanson n ° 1 de la station de radio nationale Radionica 2015

-Carlos Elliot Jr – Artiste de l’année 2015 Prix Subterranica 2015

– Got This feelin ‘ – Chanson n ° 1 de la station de radio nationale Radionica 2016

Blues dansant, Roots & Rock’nRoll. Hill Country Blues des Andes colombiennes. Un nouveau rythme intense propulsant les corps à danser, les pieds à taper et les têtes à rebondir !

De multiples tournées en Europe et aux États-Unis continuent de prêcher sa vision du Tulsa Sound, et il a reçu des articles de presse dans American Songwriter, Paste Magazine et Rolling Stone.

