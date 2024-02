CONCERT CARITATIF Walscheid, dimanche 10 mars 2024.

Dimanche

Les Best’Hoff s’associent aux 2500 Voix et vous proposent un concert caritatif au profit de la recherche sur les cancers de l’enfant.

Les dons récoltés seront reversés à l’Aremig, une association régionale qui soutient les enfants atteints de cancer ou d’une autre maladie grave, soignés au CHU de Nancy, et leurs familles.

Alors rejoignez-nous et ensemble unissons nos voix contre les cancers des enfants et des adolescents !Tout public

0 EUR.

Début : 2024-03-10 15:00:00

fin : 2024-03-10 16:30:00

18 rue de l’Eglise Eglise N.D. de l’Assomption

Walscheid 57870 Moselle Grand Est best.hoff57@gmail.com

