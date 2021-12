Capavenir Vosges Capavenir Vosges Capavenir Vosges, Vosges CONCERT CARITATIF – UNE NUIT POUR 2500 VOIX Capavenir Vosges Capavenir Vosges Catégories d’évènement: Capavenir Vosges

Vosges

CONCERT CARITATIF – UNE NUIT POUR 2500 VOIX Capavenir Vosges, 5 février 2022, Capavenir Vosges. CONCERT CARITATIF – UNE NUIT POUR 2500 VOIX THEATRE DE LA ROTONDE -Thaon les Vosges Avenue Pierre de Coubertin Capavenir Vosges

2022-02-05 – 2022-02-05 THEATRE DE LA ROTONDE -Thaon les Vosges Avenue Pierre de Coubertin

Capavenir Vosges Vosges Grande soirée caritative à la Rotonde de Thaon-les-Vosges, le 5 février 2022 à 20H30 au profit de la recherche contre les cancers des enfants et des adolescents.

Créé en 2005 par Eric du Faÿ, l’Orchestre des Petites Mains Symphoniques est constitué de plus de 500 enfants âgés de 6 à 17 ans. Cet orchestre national est devenu la vitrine de la jeunesse instrumentiste française. Pour l’occasion, 50 jeunes se produiront sur la scène de la Rotonde pour soutenir les enfants malades, ainsi que chaque week-end de février aux 4 coins de France pour des concerts hauts en couleur ! L’ensemble des bénéfices sera reversé à l’association « Une nuit pour 2500 voix » qui met en synergie un réseau de chercheurs, d’associations, de parents et d’artistes autour d’une cause commune pour organiser des événements qui portent la voix des 2500 enfants diagnostiqués chaque année de cancers et permettent de collecter des financements afin de soutenir des projets de recherche conduits au sein du réseau national React-4Kids.

Cet événement s’inscrit dans une mobilisation nationale autour du 15 février, journée mondiale des cancers pédiatriques. Le 5 février 2022, tous ensemble contre les cancers des enfants ! Billetterie disponible à l’Office de tourisme d’Epinal.. Une nuit pour 2500 Voix

THEATRE DE LA ROTONDE -Thaon les Vosges Avenue Pierre de Coubertin Capavenir Vosges

dernière mise à jour : 2021-12-18 par

Détails Catégories d’évènement: Capavenir Vosges, Vosges Autres Lieu Capavenir Vosges Adresse THEATRE DE LA ROTONDE -Thaon les Vosges Avenue Pierre de Coubertin Ville Capavenir Vosges lieuville THEATRE DE LA ROTONDE -Thaon les Vosges Avenue Pierre de Coubertin Capavenir Vosges