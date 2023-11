Concert caritatif Sonority – pop, rock & jazz Centre Cerise Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le jeudi 30 novembre 2023

de 20h30 à 21h30

Tout public. gratuit

Le 30 Novembre à 20h30 Sonority offre un concert contre les violences faites aux femmes au profit de la Fondation des femmes au centre Cerise. Concert caritatif contre les violences faites aux femmes, au profit de la fondation des femmes La réservation est obligatoire, le nombre de places étant strictement limité à 60 Vous pouvez réserver en cliquant sur ce lien: https://forms.gle/8DFpw8arbBtVSpDu9 Les dons au profit de la Fondation des Femmes se feront sur place en espèces uniquement, merci d’y penser en avance ! Centre Cerise 46 Rue Montorgueil 75002 Paris Contact : https://forms.gle/8DFpw8arbBtVSpDu9 https://www.facebook.com/SonorityVocalGroup https://www.facebook.com/SonorityVocalGroup https://forms.gle/8DFpw8arbBtVSpDu9

