**Mercredi 27 avril 2022, à 20h, à l’espace Culture, l’Université de Lille et sa Fondation organisent un concert caritatif au profit des étudiant·e·s et scientifiques en exil suite au conflit en Ukraine et accueillis par l’université.** **La somme collectée par l’achat des billets sera entièrement versée à la Fondation de l’Université de Lille pour alimenter le fonds dédié à cette action de solidarité.** Le prix du billet est considéré comme un don ouvrant droit à l’édition d’un reçu fiscal **Au programme** * Accueil par E. Jourdan-Chartier, vice-présidente vie étudiante et de campus à l’Université de Lille * ​​​​Point de situation sur l’accueil effectué à l’Université et les besoins inhérents à cet accueil. * Répertoire de compositeurs ukrainiens et russes * Le groupe est majoritairement issu de l’Orchestre National de Lille et se compose de 7 musiciens dont 3 musiciens ukrainiens accompagnés de la chanteuse lyrique Nadya Kernikevych qui a fui l’Ukraine et a trouvé refuge à Lille. * Mélodie du compositeur ukrainien Myroslav Skoryk * 5 pièces de Shostakovich * Pièce pour quatuor à cordes “Andante Cantabile” de Piotr Ilitch Tchaïkovski * Intervention de la chanteuse lyrique ukrainienne Nadya Kernikevych * Symphonie pour cordes de Vivaldi * Concerto pour deux violons de Bach **Inscription :** [https://www.helloasso.com/associations/fondation-de-l-universite-de-lille/evenements/concert-caritatif-pr-etudiants-scientifiques-a-univ-lille-suite-crise-ukraine-2](https://www.helloasso.com/associations/fondation-de-l-universite-de-lille/evenements/concert-caritatif-pr-etudiants-scientifiques-a-univ-lille-suite-crise-ukraine-2)

