Concert caritatif Serres-Castet Serres-Castet Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Serres-Castet

Concert caritatif Serres-Castet, 19 mars 2022, Serres-Castet. Concert caritatif Centre Alexis Peyret 2 rue Aristide Finco Serres-Castet

2022-03-19 – 2022-03-19 Centre Alexis Peyret 2 rue Aristide Finco

Serres-Castet Pyrénées-Atlantiques 11 11 EUR Concert solidaire et caritatif au profit de l’association “Chouette Solène” avec les groupes Babel (chants signés) et Lambrusquèra (polyphonie occitane). Concert solidaire et caritatif au profit de l’association “Chouette Solène” avec les groupes Babel (chants signés) et Lambrusquèra (polyphonie occitane). +33 6 33 13 04 66 Concert solidaire et caritatif au profit de l’association “Chouette Solène” avec les groupes Babel (chants signés) et Lambrusquèra (polyphonie occitane). Lambrusquèra

Centre Alexis Peyret 2 rue Aristide Finco Serres-Castet

dernière mise à jour : 2022-03-09 par

Détails Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques, Serres-Castet Autres Lieu Serres-Castet Adresse Centre Alexis Peyret 2 rue Aristide Finco Ville Serres-Castet lieuville Centre Alexis Peyret 2 rue Aristide Finco Serres-Castet Departement Pyrénées-Atlantiques

Concert caritatif Serres-Castet 2022-03-19 was last modified: by Concert caritatif Serres-Castet Serres-Castet 19 mars 2022 Pyrénées-Atlantiques Serres-Castet

Serres-Castet Pyrénées-Atlantiques