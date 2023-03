CONCERT CARITATIF Puisserguier Puisserguier Catégories d’Évènement: Hérault

Puisserguier

CONCERT CARITATIF, 11 mars 2023, Puisserguier Puisserguier. CONCERT CARITATIF Avenue de la Gare Puisserguier Hérault

2023-03-11 – 2023-03-11 Puisserguier

Hérault Puisserguier EUR 10 10 Concert caritatif en soutien aux sinistrés du séisme en Turquie

Avec la participation de Goulamas’k, (à la sonorisation), Regis Tareau, Vinir, Radikal Sound, Vinir, Yaz, Sekma, les Faussaires, Carré Prod, Noz Finger… Venez nombreux participer à cette belle soirée ! Buvette et restauration sur place Concert caritatif en soutien aux sinistrés du séisme en Turquie

Avec la participation de Goulamas’k, (à la sonorisation), Regis Tareau, Vinir, Radikal Sound, Vinir, Yaz, Sekma, les Faussaires, Carré Prod, Noz Finger… Venez nombreux participer à cette belle soirée ! Buvette et restauration sur place +33 4 67 93 74 02 Puisserguier

dernière mise à jour : 2023-02-23 par

Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Puisserguier Autres Lieu Puisserguier Adresse Avenue de la Gare Puisserguier Hérault Ville Puisserguier Puisserguier lieuville Puisserguier Departement Hérault

Puisserguier Puisserguier Puisserguier Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/puisserguier puisserguier/

CONCERT CARITATIF 2023-03-11 was last modified: by CONCERT CARITATIF Puisserguier 11 mars 2023 Avenue de la Gare Puisserguier Hérault Hérault Puisserguier

Puisserguier Puisserguier Hérault