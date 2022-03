Concert caritatif pour Madagascar Arcachon Arcachon Catégories d’évènement: Arcachon

Gironde

Concert caritatif pour Madagascar Arcachon, 13 mars 2022, Arcachon. Concert caritatif pour Madagascar Arcachon

2022-03-13 16:00:00 – 2022-03-13

Arcachon Gironde Concert caritatif pour Madagascar, organisé par l’association TSAMAD, Dimanche 13 Mars, 16h, à la basilique Notre-Dame d’Arcachon. Groupe Vocal Arpège de Bordeaux, extraits de la Messe en si de J.-S. BACH. Ce pays est actuellement très éprouvé par la succession de deux cyclones ce mois de février.

Beaucoup de cultures ont été détruites (rizières, bananeraies, …) et la famine guette la population. Payant 15€. Concert caritatif pour Madagascar, organisé par l’association TSAMAD, Dimanche 13 Mars, 16h, à la basilique Notre-Dame d’Arcachon. Groupe Vocal Arpège de Bordeaux, extraits de la Messe en si de J.-S. BACH. Ce pays est actuellement très éprouvé par la succession de deux cyclones ce mois de février.

Beaucoup de cultures ont été détruites (rizières, bananeraies, …) et la famine guette la population. Payant 15€. +33 6 07 02 56 32 Concert caritatif pour Madagascar, organisé par l’association TSAMAD, Dimanche 13 Mars, 16h, à la basilique Notre-Dame d’Arcachon. Groupe Vocal Arpège de Bordeaux, extraits de la Messe en si de J.-S. BACH. Ce pays est actuellement très éprouvé par la succession de deux cyclones ce mois de février.

Beaucoup de cultures ont été détruites (rizières, bananeraies, …) et la famine guette la population. Payant 15€. Brigitte Maugey Laulom

Arcachon

dernière mise à jour : 2022-03-03 par

Détails Catégories d’évènement: Arcachon, Gironde Autres Lieu Arcachon Adresse Ville Arcachon lieuville Arcachon Departement Gironde

Arcachon Arcachon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arcachon/

Concert caritatif pour Madagascar Arcachon 2022-03-13 was last modified: by Concert caritatif pour Madagascar Arcachon Arcachon 13 mars 2022 Arcachon Gironde

Arcachon Gironde