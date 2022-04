CONCERT CARITATIF POUR L’UKRAINE Eglise de Saint Denis en Val Saint-Denis-en-Val Catégories d’évènement: Loiret

Saint-Denis-en-Val

CONCERT CARITATIF POUR L’UKRAINE Eglise de Saint Denis en Val, 8 avril 2022, Saint-Denis-en-Val. CONCERT CARITATIF POUR L’UKRAINE

Eglise de Saint Denis en Val, le vendredi 8 avril à 20:00

Concert caritatif pour l’Ukraine dont les bénéfices seront reversés à l’Aide Médicale et Caritative France Ukraine. Il a lieu le vendredi 8 Avril à l’Eglise de Saint Denis-en-Val à 20 h 30 Participation libre Trois choeurs : Les Uns et les Autres (Ormes) Choeur de femmes (Ecole de Musique d’Ormes) Orleans Little Song (Orléans)

Participation Libre

Concert dont les bénéfices seront reversés à l’Aide Médicale et Caritative France Ukraine Eglise de Saint Denis en Val 15 Rue de Saint-Denis, 45560 Saint-Denis-en-Val Saint-Denis-en-Val Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-08T20:00:00 2022-04-08T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Saint-Denis-en-Val Autres Lieu Eglise de Saint Denis en Val Adresse 15 Rue de Saint-Denis, 45560 Saint-Denis-en-Val Ville Saint-Denis-en-Val lieuville Eglise de Saint Denis en Val Saint-Denis-en-Val Departement Loiret

Eglise de Saint Denis en Val Saint-Denis-en-Val Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-denis-en-val/

CONCERT CARITATIF POUR L’UKRAINE Eglise de Saint Denis en Val 2022-04-08 was last modified: by CONCERT CARITATIF POUR L’UKRAINE Eglise de Saint Denis en Val Eglise de Saint Denis en Val 8 avril 2022 Eglise de Saint Denis en Val Saint-Denis-en-Val Saint-Denis-en-Val

Saint-Denis-en-Val Loiret