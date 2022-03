Concert caritatif pour l’Ukraine ~ Alexi Ponçot Trio Jazz Saint-Clair-du-Rhône Saint-Clair-du-Rhône Catégories d’évènement: Isère

Saint-Clair-du-Rhône

Concert caritatif pour l’Ukraine ~ Alexi Ponçot Trio Jazz Saint-Clair-du-Rhône, 20 mars 2022, Saint-Clair-du-Rhône. Concert caritatif pour l’Ukraine ~ Alexi Ponçot Trio Jazz Place Ch. de Gaulle Mairie – Hôtel de ville Saint-Clair-du-Rhône

2022-03-20 16:00:00 16:00:00 – 2022-03-20 17:45:00 17:45:00 Place Ch. de Gaulle Mairie – Hôtel de ville

Saint-Clair-du-Rhône Isère Saint-Clair-du-Rhône EUR 10 Concert de solidarité pour l’Ukraine, organisé par l’association 1804 St Clair (du Rhône) Patrimoine, sous le contrôle de la ville de St Clair du Rhône et avec la Commission Culture. comcom.stclair@gmail.com +33 6 52 90 30 31 http://www.st-clair-du-rhone.fr/evenement/concert-caritatif-pour-lukraine-alexi-poncot-trio-jazz/?instance_id=1760 Place Ch. de Gaulle Mairie – Hôtel de ville Saint-Clair-du-Rhône

dernière mise à jour : 2022-03-09 par

Détails Catégories d’évènement: Isère, Saint-Clair-du-Rhône Autres Lieu Saint-Clair-du-Rhône Adresse Place Ch. de Gaulle Mairie - Hôtel de ville Ville Saint-Clair-du-Rhône lieuville Place Ch. de Gaulle Mairie - Hôtel de ville Saint-Clair-du-Rhône Departement Isère

Saint-Clair-du-Rhône Saint-Clair-du-Rhône Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-clair-du-rhone/

Concert caritatif pour l’Ukraine ~ Alexi Ponçot Trio Jazz Saint-Clair-du-Rhône 2022-03-20 was last modified: by Concert caritatif pour l’Ukraine ~ Alexi Ponçot Trio Jazz Saint-Clair-du-Rhône Saint-Clair-du-Rhône 20 mars 2022 Isère Saint-Clair-du-Rhône

Saint-Clair-du-Rhône Isère