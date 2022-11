Concert caritatif pour le Téléthon « Récital de musique classique » Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat Catégorie d’évènement: Saint-Léonard-de-Noblat

Concert caritatif pour le Téléthon « Récital de musique classique » Saint-Léonard-de-Noblat, 3 décembre 2022, Saint-Léonard-de-Noblat. Concert caritatif pour le Téléthon « Récital de musique classique » Collégiale

Saint-Léonard-de-Noblat

2022-12-03 – 2022-12-03 Collégiale Haute-Vienne Saint-Léonard-de-Noblat Rdv à 18h en la Collégiale. Concert au chapeau. Rens./Résa. : 06 85 28 79 87 En partenariat avec le Lions Club et la ville de Saint-Léonard de Noblat, l’association Musik’art de Noblat organise un concert caritatif avec un récital de musique classique avec Clotilde Bernard, Jean-Marc Roulet et Valère Roulet dont les dons récoltés par le chapeau seront reversés au Téléthon 2022. Collégiale Saint-Léonard-de-Noblat

dernière mise à jour : 2022-11-17 par

Détails Catégorie d’évènement: Saint-Léonard-de-Noblat Autres Lieu Saint-Léonard-de-Noblat Adresse Saint-Léonard-de-Noblat Ville Saint-Léonard-de-Noblat lieuville Collégiale Saint-Léonard-de-Noblat

Concert caritatif pour le Téléthon « Récital de musique classique » Saint-Léonard-de-Noblat 2022-12-03 was last modified: by Concert caritatif pour le Téléthon « Récital de musique classique » Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat 3 décembre 2022

Saint-Léonard-de-Noblat