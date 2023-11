Concert caritatif pour le Bien-être des patients de l’Hôpital Paris Saint-Joseph Chapelle de l’Hôpital Paris Saint-Joseph Paris Catégories d’Évènement: ile de france

.Tout public. payant Réservation obligatoire Venez nombreux assister au CONCERT CARITATIF de l’Avent offert par la Maîtrise Saint-Louis de Gonzague le dimanche 10 décembre 2023 à la Chapelle de l’Hôpital Paris Saint-Joseph.

Venez nombreux assister au CONCERT CARITATIF de l'Avent offert par la Maîtrise Saint-Louis de Gonzague le dimanche 10 décembre 2023 de 17h30 à 18h45 à la Chapelle de l'Hôpital Paris Saint-Joseph. Composé d'une cinquantaine de chanteurs âgés de 8 à 18 ans tous animés par l'amour du chant et le plaisir du travail collectif, le Chœur nous fait l'honneur d'interpréter les chants traditionnels de Noël. Tous les bénéfices seront intégralement reversés à l'Hôpital pour le Bien-être de nos patients. Inscription via la page : https://www.helloasso.com/associations/fondation-hopital-saint-joseph/evenements/concert-caritatif-pour-le-bien-etre-des-patients-de-l-hopital-paris-saint-joseph Joignez-vous à nous pour une représentation magique dans un esprit de fête, donnée gracieusement par les enfants de la Maîtrise Saint-Louis de Gonzague. Dirigée par Sophie Chiu, leur chef de Chœur, la Maîtrise compte une cinquantaine de choristes, filles et garçons, tous élèves de l'école Saint-Louis-de-Gonzague du CE2 à la Terminale. Elle vous présentera lors de ce concert caritatif la finalité de toutes leurs séances de travail. Prenez vos places et soutenez les équipes médicales dévouées pour le bien-être de tous les patients de l'Hôpital Paris Saint-Joseph ! Chapelle de l'Hôpital Paris Saint-Joseph 185 rue raymond losserand 75014 Paris

