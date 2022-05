Concert caritatif – Notes d’Amérique Griesheim-près-Molsheim Griesheim-près-Molsheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

2022-05-08 20:30:00 – 2022-05-08 22:00:00

Griesheim-près-Molsheim Bas-Rhin EUR Concert au profit de l’association “La Main du Coeur, le Relais pour l’Enfance”.

Sous la direction de Noé EBER, les recettes de ce concert seront au profit de l'association "La Main du Coeur, le Relais pour l'Enfance".

