concert caritatif « Napoli Citta d’Amore »

[http://www.centre-ressource-marseille.org](http://www.centre-ressource-marseille.org), en étroite collaboration avec Arts et Musiques en Provence, sont heureux de vous convier à un concert caritatif, en soutien aux personnes malades du cancer et leurs aidants. Avec « NAPOLI CITTA D’AMORE » les plus belles chansons napolitaines Luca LOMBARDO, ténor Marie-France ARAKÉLIAN, pianiste Infos & Réservations SAMEDI 9 OCTOBRE 2021 • 20H MARSEILLE • TEMPLE GRIGNAN Tarif : 25€ // billetterie en ligne La totalité de la somme obtenue sera reversée au profit de l’Association Centre Ressource Marseille. Plus d’infos : www.centre-ressource-marseille.org contact@centre-ressource-marseille.org 06 60 78 53 82 • 04 91 05 38 37

