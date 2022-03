Concert caritatif musiques du monde Martigues, 7 mai 2022, Martigues.

Concert caritatif musiques du monde Route du port de Lavéra Allée Pablo Picasso Martigues

2022-05-07 17:00:00 17:00:00 – 2022-05-07 18:30:00 18:30:00 Route du port de Lavéra Allée Pablo Picasso

Martigues Bouches-du-Rhône

10 10 Organisé par l’association Henriette, la voix d’un ange.

– Jean-Jacques Lion : saxophoniste (alto, ténor, baryton), arrangeur et compositeur.

– Emmanuel Pi Djob : torrents d’afrosoul, d’une énergie à la fois exubérante, brute et en même temps subtilement maîtrisée.

– Christian Abegan : baryton basse, une voix chaude et poignante,



L’association a pour objectif d’améliorer la vie au quotidien des femmes et combattre les violences faites aux femmes sur tous les continents, lutter afin que cessent toutes formes de violence.

Le conservatoire Pablo Picasso de Martigues accueille un grand concert caritatif, avec Jean-Jacques Lion, Emmanuel Pi Djob et Christian Abegan.

Billetterie à l’Office de Tourisme de Martigues et sur martigues-tourisme.com

info@martigues-tourisme.com +33 4 42 42 31 10

