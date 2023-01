Concert caritatif – Musiques d’opéra Ouistreham, 21 janvier 2023, Ouistreham Ouistreham.

Concert caritatif – Musiques d’opéra

2023-01-21 20:00:00 20:00:00 – 2023-01-21 22:00:00 22:00:00

Le Rotary Club de Caen, en collaboration avec les Choralies À Cœur Joie Normandie, organise un concert caritatif au profit d’une action d’électrification à MADAGASCAR. Ce concert aura lieu le Samedi 21 janvier 2023 à la salle Legoupil à Ouistreham à 20h00.

Il réunira exceptionnellement 120 choristes des chorales normandes, dont la chorale de Ouistreham, ainsi que 60 musiciens de l’orchestre symphonique de la Pointe de Caux. Le programme très attrayant pour le grand public est choisi parmi les plus célèbres chœurs d’opéra (Verdi, Bizet, Wagner), associés à des chœurs d’inspiration sacrée moins connus (Berlioz, Rossini).

Le projet global a pour objectif d’apporter l’électricité dans 400 habitations (1800 personnes), de créer des Centres de Soins de Base et des éclairages communautaires publics ainsi que de former localement 15 jeunes petits entrepreneurs.

Informations pratiques :Réservation : opera14150@orange.fr ou par tél. : 06 11 23 03 48Indiquer votre nom, n° de tél. et nombre de places réservéesLes billets vous seront remis à l’entrée. Prévoir chèque ou espècesInformations : Jean Marc Beiner : jeanmarc.beiner@orange.fr ou par tél. : 06 72 91 81 07

