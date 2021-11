Rouen Rouen Rouen, Seine-Maritime Concert caritatif “Musiques de films et chansons de comédies musicales” Rouen Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Seine-Maritime

Concert caritatif “Musiques de films et chansons de comédies musicales” Rouen, 28 novembre 2021, Rouen. Concert caritatif “Musiques de films et chansons de comédies musicales” Temple Saint-Éloi Place Martin Luther King Rouen

2021-11-28 17:00:00 – 2021-11-28 Temple Saint-Éloi Place Martin Luther King

Concert instrumental et vocal au profit de l'association "Vivre dans l'espérance". Association située au nord du Togo qui prend en charge plus de 1500 orphelins du Sida. Les bénéfices du concert seront entièrement versés à l'association afin de contribuer au financement de différents équipements : panneaux photovoltaïques de production d'électricité et équipement d'une maternité. Pass sanitaire demandé

+33 2 32 08 32 40

