Concert caritatif “Musiciens pour l’Ukraine” Espace Concorde Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Concert caritatif “Musiciens pour l’Ukraine” Espace Concorde, 10 mai 2022, Villeneuve-d'Ascq. Concert caritatif “Musiciens pour l’Ukraine”

Espace Concorde, le mardi 10 mai à 19:00

Mardi 10 mai 2022 à 19h, l’association Portail pour l’Ukraine, avec le soutien de la ville de Villeneuve d’Ascq organise un concert caritatif à l’Espace Concorde. La participation est libre. Tout l’argent collecté sera utilisé pour l’achat de matériel médical pour les blessés de guerre en Ukraine.

Participation libre

Mardi 10 mai 2022 à 19h, l’association Portail pour l’Ukraine, avec le soutien de la ville de Villeneuve d’Ascq organise un concert caritatif à l’Espace Concorde. Espace Concorde 51 53 Chemin des Crieurs 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-10T19:00:00 2022-05-10T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Espace Concorde Adresse 51 53 Chemin des Crieurs 59650 Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq lieuville Espace Concorde Villeneuve-d'Ascq Departement Nord

Espace Concorde Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-dascq/

Concert caritatif “Musiciens pour l’Ukraine” Espace Concorde 2022-05-10 was last modified: by Concert caritatif “Musiciens pour l’Ukraine” Espace Concorde Espace Concorde 10 mai 2022 Espace Concorde Villeneuve-d'Ascq Villeneuve-d'Ascq

Villeneuve-d'Ascq Nord