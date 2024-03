Concert caritatif Levet, samedi 13 avril 2024.

Concert caritatif Levet Cher

Samedi

Plusieurs chorales s’unissent au profit de France Alzheimer.

Un concert caritatif rassemblant les chorales de Levet (Let’s go), Trouy et Plaimpied (Les Maîtres Chanteurs et Les Compagnons de Coeur) au profit de France Alzheimer. L’entrée sera libre, il y aura une boîte à dons à l’entrée. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13

fin : 2024-04-13

Impasse des Violettes

Levet 18340 Cher Centre-Val de Loire

L’événement Concert caritatif Levet a été mis à jour le 2024-03-20 par OT LIGNIERES