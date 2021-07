Le Val d'Ocre Le Val d'Ocre Le Val d'Ocre, Yonne Concert Caritatif Le Val d’Ocre Le Val d'Ocre Catégories d’évènement: Le Val d'Ocre

Yonne

Concert Caritatif Le Val d’Ocre, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Le Val d'Ocre. Concert Caritatif 2021-07-17 20:30:00 – 2021-07-17 22:00:00 Église Place Aristide Briand

Le Val d’Ocre Yonne Le Val d’Ocre EUR 15 15 Luc Pace (natif de Saint-Aubin-Château-Neuf) entreprend la traversée de la France à pieds (11 000 km) afin de récolter des fonds pour la recherche sur la sclérose en plaque, le CMD s’associe à la réussite de ce projet caritatif en organisant un concert de soutien avec le quintette « Têtes de Chien ». +33 3 86 73 64 92 Luc Pace (natif de Saint-Aubin-Château-Neuf) entreprend la traversée de la France à pieds (11 000 km) afin de récolter des fonds pour la recherche sur la sclérose en plaque, le CMD s’associe à la réussite de ce projet caritatif en organisant un concert de soutien avec le quintette « Têtes de Chien ». dernière mise à jour : 2021-07-05 par

