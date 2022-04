Concert caritatif – Groupe Orphée Guilvinec Guilvinec Catégories d’évènement: Finistère

Guilvinec

Concert caritatif – Groupe Orphée Guilvinec, 2 juillet 2022, Guilvinec. Concert caritatif – Groupe Orphée Rue Méjou Bihan Centre de Loisirs de la Culture Guilvinec

2022-07-02 – 2022-07-02 Rue Méjou Bihan Centre de Loisirs de la Culture

Guilvinec Finistère Groupe de rock bigouden depuis 1971. Musique des 70’s.

Horaires à confirmer. +33 2 98 82 83 56 Groupe de rock bigouden depuis 1971. Musique des 70’s.

Horaires à confirmer. Rue Méjou Bihan Centre de Loisirs de la Culture Guilvinec

dernière mise à jour : 2022-03-22 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Guilvinec Autres Lieu Guilvinec Adresse Rue Méjou Bihan Centre de Loisirs de la Culture Ville Guilvinec lieuville Rue Méjou Bihan Centre de Loisirs de la Culture Guilvinec Departement Finistère

Guilvinec Guilvinec Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guilvinec/

Concert caritatif – Groupe Orphée Guilvinec 2022-07-02 was last modified: by Concert caritatif – Groupe Orphée Guilvinec Guilvinec 2 juillet 2022 finistère Guilvinec

Guilvinec Finistère