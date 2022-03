Concert caritatif Espace Simone Signoret Cenon Catégories d’évènement: Cenon

le dimanche 22 mai à 15:00

Louis Baudel, ex-pianiste de Mr Serge Reggiani, qui reprend son répertoire ainsi que les plus belles chansons françaises. Les bénéfices de ce concert reviendront à l’association Les petits Frères des Pauvres.

12€ et gratuit pour les moins de 10 ans

Spectacle caritatif en faveur de l’Equipe d’Action Territoriale Bordeaux Rive Droite de l’Association les petits frères des Pauvres. Espace Simone Signoret 1 avenue Carnot 33150 Cenon Cenon Gironde

2022-05-22T15:00:00 2022-05-22T17:00:00

