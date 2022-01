CONCERT CARITATIF – ENSEMBLE VOCAL CRESCENDO Blagnac Blagnac Catégories d’évènement: Blagnac

CONCERT CARITATIF – ENSEMBLE VOCAL CRESCENDO Blagnac, 12 février 2022, Blagnac. CONCERT CARITATIF – ENSEMBLE VOCAL CRESCENDO Place de l’Église EGLISE SAINT PIERRE DE BLAGNAC Blagnac

2022-02-12 20:30:00 – 2022-02-12 Place de l’Église EGLISE SAINT PIERRE DE BLAGNAC

Blagnac Haute-Garonne Blagnac L’association Constance La Petite Guerrière Astronaute vous invite à unir vos voix contre les cancers des enfants et des jeunes avec l’Ensemble Vocal Crescendo !

