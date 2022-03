Concert caritatif en solidarité avec le peule ukrainien Fécamp Fécamp Catégories d’évènement: Fécamp

Seine-Maritime

Concert caritatif en solidarité avec le peule ukrainien Fécamp, 26 mars 2022, Fécamp. Concert caritatif en solidarité avec le peule ukrainien Place du Général Leclerc Abbatiale de la Sainte-Trinité Fécamp

2022-03-26 – 2022-03-26 Place du Général Leclerc Abbatiale de la Sainte-Trinité

Fécamp Seine-Maritime Les Échos de la Côte d’Albâtre organisent un concert caritatif en solidarité avec le peule ukrainien.

les bénéfices et les dons seront intégralement reversés à la Croix-Rouge. Retrouvez :

– Les Normandy Highlands

– Les Échos de la Côte d’Albâtre

– Les Celtik en Caux

– et deux sopranos Le Samedi 26 Mars à 20h

Abbatiale de la Sainte-Trinité – 76400 FECAMP

10€ l’entrée

Billets en vente à l’entrée de l’Abbatiale Les Échos de la Côte d’Albâtre organisent un concert caritatif en solidarité avec le peule ukrainien.

les bénéfices et les dons seront intégralement reversés à la Croix-Rouge. Retrouvez :

– Les Normandy Highlands

– Les Échos de la Côte d’Albâtre

-… +33 2 35 10 60 00 Les Échos de la Côte d’Albâtre organisent un concert caritatif en solidarité avec le peule ukrainien.

les bénéfices et les dons seront intégralement reversés à la Croix-Rouge. Retrouvez :

– Les Normandy Highlands

– Les Échos de la Côte d’Albâtre

– Les Celtik en Caux

– et deux sopranos Le Samedi 26 Mars à 20h

Abbatiale de la Sainte-Trinité – 76400 FECAMP

10€ l’entrée

Billets en vente à l’entrée de l’Abbatiale Place du Général Leclerc Abbatiale de la Sainte-Trinité Fécamp

dernière mise à jour : 2022-03-18 par

Détails Catégories d’évènement: Fécamp, Seine-Maritime Autres Lieu Fécamp Adresse Place du Général Leclerc Abbatiale de la Sainte-Trinité Ville Fécamp lieuville Place du Général Leclerc Abbatiale de la Sainte-Trinité Fécamp Departement Seine-Maritime

Fécamp Fécamp Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fecamp/

Concert caritatif en solidarité avec le peule ukrainien Fécamp 2022-03-26 was last modified: by Concert caritatif en solidarité avec le peule ukrainien Fécamp Fécamp 26 mars 2022 Fécamp seine-maritime

Fécamp Seine-Maritime