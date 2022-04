Concert caritatif du No Limit Orchestra Le Fil d’Eau,La Wantzenau La Wantzenau Catégories d’évènement: Bas-Rhin

le dimanche 15 mai à 17:00

Trente musiciennes et musiciens des sections cuivres et percussions du No Limit Orchestra vous donnent rendez-vous pour un programme centré sur les musiques de jeux vidéo, de films et d’animés. Ce concert s’inscrit dans une collaboration avec la commune de [La Wantzenau](https://www.la-wantzenau.fr/), qui vise à créer des ponts entre, d’une part, cinéma, jeux vidéo, animation japonaise, pop culture américaine, et d’autres part les formations de musiques classiques. Point de départ de cette collaboration, ce concert est organisé par le Conseil Municipal des Jeunes de La Wantzenau, en partenariat avec l’antenne locale de la Fédération des MJC du Bas-Rhin. Les recettes du spectacle seront reversées à l’[ASDEPAL](https://www.asdepal.fr/), une association de La Wantzenau qui souhaite créer un lieu de vie permettant l’accompagnement des personnes en situation palliative. Un projet unique et pionnier dans le Bas-Rhin. L’orchestre sera rejoint sur scène, le temps d’un morceau, par les élèves de l’école de musique de la commune. Placé sous le signe du partage et de la solidarité, un bel événement à vivre tous ensemble !

Tarif unique 13 €, entrée gratuite pour les moins de 16 ans (places limitées en nombre)

Invité par le Conseil Municipal des Jeunes de La Wantzenau, le No Limit Orchestra se produit pour un concert au profit de l’association ASDEPAL Le Fil d’Eau,La Wantzenau Place du 19 mars 1962, 67610, La Wantzenau La Wantzenau Bas-Rhin

2022-05-15T17:00:00 2022-05-15T19:00:00

