Concert caritatif du groupe Trupięgi Trélou-sur-Marne, 24 mai 2022, Trélou-sur-Marne.

Concert caritatif du groupe Trupięgi Trélou-sur-Marne

2022-05-24 – 2022-05-24

Trélou-sur-Marne Aisne Trélou-sur-Marne

Concert caritatif au Champagne Météyer Père et Fils à Trélou-sur-Marne.

Soirée musicale tout public, en plein-air, autour d’une flûte de Champagne…

Le groupe vient en France pour deux concerts à Paris, organisés à l’initiative de Justyna Borodej

( Bibliothèque Nationale de France ) et en partenariat avec Le Consulat Polonais en France. Il s’arrêtera en Champagne, chez Anna Météyer, pour un séjour amical, et 80 minutes de communion avec la poésie de Boles aw Le mian ( poète ayant étudié à Kiev ). Un spectacle dans une scénographie unique ! Un cadre musical et une interprétation insolite !

ENTRÉE : 10 €, ( une coupe de Champagne incluse ). Les bénéfices seront reversés à la cause ukrainienne.

BAR éphémère & PETITE CARTE . Une partie des recettes sera également reversée à ladite cause.

DRESS CODE : bleu et jaune!

À savoir :

Le Champagne Météyer s’associe avec CCI Hauts-de-France et La Région Hauts-de-France dans l’opération Solidarité Ukraine Entreprises Haut-de-France.

Les entreprises qui le souhaitent, ont la possibilité de faire don de produits de première nécessité, tels que des produits d’hygiène et des denrées alimentaires non périssables.

Le point collecte sera mis en place le jour du concert.

contact@champagne-meteyer.com +33 3 23 70 26 20

Champagne Météyer

Trélou-sur-Marne

