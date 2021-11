Concert caritatif du Gouverneur militaire de Marseille 2021 le Dôme, 18 novembre 2021, Marseille.

Concert caritatif du Gouverneur militaire de Marseille 2021

le Dôme, le jeudi 18 novembre à 19:00

Fort du succès des précédentes éditions, le 3e concert du Gouverneur Militaire de Marseille aura lieu le jeudi 18 novembre à 19h00 au Dôme à Marseille. Ambassadrice du lien Armée-Nation à l’international, la Musique de la Légion étrangère sera à l’affiche de cette troisième édition et sera rejoint sur la grande scène du Dôme par Mathieu Sempéré, ténor des Stentors, par les Petits Chanteurs de la Major, chœur d’enfants de Marseille, et enfin par la soprano Barbara Bourdarel. Cet évènement à vocation caritative est un véritable témoignage de solidarité et de fraternité envers les blessés des armées et les familles endeuillées par la mort au combat d’un des leurs. L’intégralité des bénéfices de la soirée sera reversée à l’ADO (association pour le développement des œuvres d’entraide dans les armées). Venez passer une inoubliable parenthèse musicale à nos côtés et allier ainsi loisir et solidarité !

10 / 5€

le Dôme 48 Avenue de Saint-Just, 13004 Marseille Marseille Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône



