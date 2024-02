Concert caritatif du Chœur National Ukrainien « Dudaryk » au Théâtre Saint-Léon Théâtre Saint-Léon Paris, mardi 12 mars 2024.

Le mardi 12 mars 2024

de 20h00 à 21h30

.Tout public. payant

Tarif standard – 20 euros, Tarif Réduit – 10 euros (les étudiants, les chômeurs et les réfugiés)

Gratuit pour les enfants < 18 ans

Billetterie: https://concert.ukr.fr

L’Association Aide Médicale Caritative France-Ukraine vous invite au concert caritatif du chœur académique national de garçons « Dudaryk » au profit de projet des ambulances pour l’Ukraine.

CONCERT

CARITATIF DU CHŒUR ACADEMIQUE NATIONAL DE GARÇONS « DUDARYK » A PARIS.

On vous invite à passer une soirée

exceptionnelle de musique et de solidarité avec l’Ukraine au Théâtre Saint-Léon

le 12 mars 2024 à 20h00. Le chœur académique national de garçons « Dudaryk »,

reconnu pour son excellence en chant choral ukrainien, vous invite à un concert

caritatif pour le projet des ambulances pour évacuations des blessés en

Ukraine. Avec un ensemble de 30 jeunes talents et 15 vocalistes adultes,

découvrez un répertoire riche incluant musique spirituelle ukrainienne,

chansons traditionnelles, et œuvres inspirées par Taras Chevtchenko, et en plus

de cela l’Hymne Français et une pièce surprise.

Ne manquez pas cette opportunité de

faire partie de cette initiative caritative, de profiter d’une performance

chorale de haute qualité et de contribuer à la mission humanitaire de l’AMCFU

en Ukraine.

Pour plus d’informations sur le chœur «

Dudaryk » et l’Association Aide Médicale Caritative France-Ukraine, veuillez

visiter les sites web et réseaux sociaux.

Date : 12 mars 2024

Heure : 20h00 – 21h30

Lieu : Théâtre

Saint-Léon, 11 Place du Cardinal Amette, 75015 Paris

Prix : Tarif standard

de 20 euros, avec un Tarif Réduit à 10 euros pour les étudiants, les chômeurs

et les réfugiés

Les billets

sont disponibles via le lien suivant: https://concert.ukr.fr et également

accessibles par QR code.

Théâtre Saint-Léon 11 Place du Cardinal Amette 75015 Paris

Contact : https://www.helloasso.com/associations/aide-medicale-caritative-france-ukraine/evenements/dudaryk-paris amc.events@ukr.fr https://www.facebook.com/amcfu https://www.facebook.com/amcfu https://concert.ukr.fr

©Dudaryk Concert du Chœur ukrainien DUDARYK à Paris le 12 Mars au Théâtre Saint-Léon