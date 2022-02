Concert caritatif du Big Band ! Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Le Conservatoire de Colomiers et l’association Tit Tat s’unissent pour vous proposer une soirée musicale placée sous le signe de la générosité, avec le concert caritafif du Big Band et du Combo Jazz au profit de l’association 4A-Colomiers (Association d’Aides aux Aidants d’Alzheimer). Renseignements 05 61 15 22 86 conservatoire@mairie-colomiers.fr Horaires ——– 20h **Détails sur le lieu**: Salle Gascogne Allée du Rouergue 31770 Colomiers Salle Gascogne Allée du Rouergue 31770 Colomiers Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers Plein Centre Haute-Garonne

