Haute-Vienne Bellac A 20h au Théâtre du Cloître. Tarif : 18€ plein, 14€ partenaire, 12€ adhérent, 6€ -12 ans. Sur réservation. AÏNA Enfance et avenir : 06 87 09 73 21 / dominiquemathieu.87@gmail.com Concert caritatif au profit d’AÏNA Enfance&Avenir . Davy Sicard et ses musiciens. Auteur, compositeur, Davy sera en Métropole pour présenter son nouvel album « Bal Kabar ». Il nous avait enchanté en novembre 2019 et le public avait plébiscité son retour. Le kabar (fête) trouve ses origines dans des cérémonies malgaches que les premiers esclaves de Madagascar ont emmenées avec eux à La Réunion. Davy sublime ces traditions à travers son maloya militant et son nouveau séga dépoussiéré avec sa voix si intense, incomparable d’élégance et de profondeur. A 20h au Théâtre du Cloître. Tarif : 18€ plein, 14€ partenaire, 12€ adhérent, 6€ -12 ans. Sur réservation. AÏNA Enfance et avenir : 06 87 09 73 21 / dominiquemathieu.87@gmail.com Bellac

