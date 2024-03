CONCERT CARITATIF D’ACTION CONTRE LA FAIM Conservatoire de Marseille Marseille, samedi 3 février 2024.

LE SAMEDI 3 FÉVRIER À PARTIR DE 14H, SE TIENDRA AU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE MARSEILLE, UN CONCERT CARITATIF AU PROFIT D’ACTION CONTRE LA FAIM.

Venez rencontrer les bénévoles de la délégation des Bouches du Rhône et découvrir les musiciens du conservatoire pour une journée exceptionnelle de musique et d’engagement !

Rendez-vous salle Tomassi pour la programmation suivante :

A partir de 14h, laissez-vous envoûter par un premier concert de musique de chambre, réunissant les professeurs du conservatoire et des musiciens bénévoles dans un univers musical unique. Au programme : oeuvres de Franz Schubert, César Franck, Dmitri Chostakovitch, Astor Piazzolla, Ernest Chausson, Maurice Ravel, Carlos Gardel…

Entre 16h et 17h, profitez d’une pause pour visiter les différents stands et venir à la rencontre des bénévoles de la délégation des Bouches-du-Rhône.

A 17h, assistez au second concert, mettant en vedette les Grands Ensembles du Conservatoire, et qui clôturera cette journée dédiée à la musique et à la solidarité. Au programme : oeuvres de Vincent Beer-Demander, Laurent Mariusse, Astor Piazzolla, Jean-Claude Vannier.

Conservatoire de Marseille 1 place Auguste Carli , 13001 Marseille Marseille 13001 Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur