Soufflenheim Soufflenheim Bas-Rhin, Soufflenheim Concert caritatif : Conte de Noël Soufflenheim Soufflenheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Soufflenheim

Concert caritatif : Conte de Noël Soufflenheim, 5 décembre 2021, Soufflenheim. Concert caritatif : Conte de Noël Soufflenheim

2021-12-05 17:00:00 – 2021-12-05 19:00:00

Soufflenheim Bas-Rhin La Musique Municipale de Soufflenheim présente son concert : conte de Noël. Avec la participation des classes de CE1/CE2 de Mmes Schur et Wolff de l’école André Weckmann de Roeschwoog. +33 3 88 86 74 18 La Musique Municipale de Soufflenheim présente son concert : conte de Noël. Avec la participation des classes de CE1/CE2 de Mmes Schur et Wolff de l’école André Weckmann de Roeschwoog. Soufflenheim

dernière mise à jour : 2021-11-12 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Soufflenheim Autres Lieu Soufflenheim Adresse Ville Soufflenheim lieuville Soufflenheim